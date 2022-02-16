Актёр Виктор Сухоруков назвал причину увольнения из Театра Моссовета
Он иронично заметил, что считает себя круче Мэрилин Монро, потому что "она любила только президента, а я люблю многих".
Фото © ТАСС / Артём Житенев
Народный артист России актёр театра и кино Виктор Сухоруков рассказал, почему его уволили из Театра Моссовета. По словам 70-летнего актёра, его выгнали из учреждения из-за пристрастия к алкоголю. При этом Сухоруков отметил, что проблемы со спиртным в труппе были не у него одного.
"В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Всё равно я их всех опередил: они остались, а я — нет", — сообщил он в ходе интервью для YouTube-канала "Антонимы".
Сухоруков проработал в Театре Моссовета 12 лет. Актёр поделился, что, несмотря ни на что, чувствует себя счастливым человеком и гордится своими ролями. Он иронично заметил, что считает себя круче актрисы Мэрилин Монро.
"Она любила только президента, а я люблю многих", — улыбнулся народный артист.
Ранее сообщалось, что актёр Валерий Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Как стало известно, там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Позже Николаева доставили в психлечебницу из спецприёмника, где, по словам источников Лайфа, он вёл себя неадекватно, в частности стучал в двери и гавкал. 14 февраля суд принял решение о принудительном лечении актёра.
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