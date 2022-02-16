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Актёр Виктор Сухоруков назвал причину увольнения из Театра Моссовета

Он иронично заметил, что считает себя круче Мэрилин Монро, потому что "она любила только президента, а я люблю многих".

16 февраля, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

Народный артист России актёр театра и кино Виктор Сухоруков рассказал, почему его уволили из Театра Моссовета. По словам 70-летнего актёра, его выгнали из учреждения из-за пристрастия к алкоголю. При этом Сухоруков отметил, что проблемы со спиртным в труппе были не у него одного.

"В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Всё равно я их всех опередил: они остались, а я — нет", — сообщил он в ходе интервью для YouTube-канала "Антонимы".

Сухоруков проработал в Театре Моссовета 12 лет. Актёр поделился, что, несмотря ни на что, чувствует себя счастливым человеком и гордится своими ролями. Он иронично заметил, что считает себя круче актрисы Мэрилин Монро.

"Она любила только президента, а я люблю многих", — улыбнулся народный артист.

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Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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