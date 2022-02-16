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В Подмосковье 11-месячный мальчик отравился наркотиками

Правоохранители уже опросили его отца, они выясняют, как запрещённое вещество могло оказаться у ребёнка.

16 февраля, 17:08

Фото на обложке © Shutterstock

В подмосковных Мытищах с отравлением растительными наркотиками госпитализирован младенец. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно, наркотическим веществом растительного происхождения доставлен мальчик 2021 года рождения", — уточнили в пресс-службе.

Сейчас младенец находится под наблюдением врачей. Правоохранители уже опросили его отца, они выясняют, как наркотик мог оказаться у ребёнка. В полиции уточнили, что семья на профилактическом учёте не состоит. По результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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