На Урале полицейский заставлял жену спать с коллегами, а потом обвинял их в изнасиловании

Разговор опера с одной из своих "жертв", у которой он вымогал деньги. Видео © Telegram / SHOT

Полицейский из Свердловской области оказался не "оборотнем в погонах", а настоящим сутенёром. В погоне за деньгами правоохранитель совсем забыл о чести и достоинстве, а также наплевал на интересы своей жены, заставляя её спать с коллегами и вымогая потом у них деньги якобы за "изнасилование". Об этом пишет SHOT.

Эта история про 37-летнего Олега, который последние семь лет работает оперуполномоченным в УГРО в городе Лесном. При этом у него есть жена — контролёр в воинской части. Именно она и забила тревогу, отмечая, что сразу после свадьбы (которую пара сыграла осенью) для неё начался полнейший ад. По словам женщины, муж бил её и заставлял спать с другими мужчинами за деньги, которые потом шли в их общий семейный бюджет.

Так, изверг приказал ей пригласить "в гости" коллегу с работы, а после заявить, что тот её изнасиловал. Женщина последовала указаниям, а через неделю случился уже второй эпизод. Тогда любовники сняли квартиру на сутки, чтобы их никто "не застукал". После инцидентов подключился уже Олег, который стал действовать по заранее запланированной схеме.

Так, первому любовнику своей жены, который применил насилие, он предложил замять дело всего за десять тысяч рублей в месяц. Однако выплачивать их бедолага должен был бы на протяжении семи лет. Второму же повезло больше: опер потребовал лишь разовый платёж, но в размере уже трёхсот тысяч рублей. Военные почему-то не согласились на такие условия и вместо этого написали на горе-сутенёра заявления в полицию. Также их примеру последовала и супруга Олега, обвинив того в вовлечении в проституцию.