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Столтенберг заявил о готовности НАТО обсуждать с Россией сокращение ракетного оружия

Для этого всего лишь нужно сесть за стол переговоров и обговорить все взаимные озабоченности, отметил генсек.

16 февраля, 17:00

Обложка © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

НАТО может начать переговоры с Россией об уменьшении количества ракетного вооружения. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны организации.

"Если Россия озабочена наступательными ракетными вооружениями альянса, то необходимо сесть за стол переговоров и договориться об их сокращении", — отметил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе из-за возможной российской агрессии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, этого до сих пор происходит.

Столтенберг заявил об оптимизме НАТО из-за сигналов из России по Украине

Столтенберг заявил об оптимизме НАТО из-за сигналов из России по Украине

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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