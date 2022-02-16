Агроном Присяжнюк рассказала, что необходимо сделать на дачном участке в конце зимы

В этом году раннему старту дачного сезона способствует нетипично тёплая погода, установившаяся в столичном регионе. Агроном Ирина Присяжнюк в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала, с каких работ следует начать новый дачный сезон.

"В первую очередь работы на дачном участке, конечно, связаны со снегом. Его следует правильно перераспределить, убрав с крыш построек, теплиц и дорожек на грядки и клумбы. Кроны деревьев также не нуждаются в снежном укрытии. Более того, при оттепели снег становится сырым, тяжёлым, что может привести к неконтролируемым поломам веток", — сказала агроном.

В числе обязательных работ — обрезка ветвей, так как вмешательство в это время пройдёт для дерева безболезненно, и будет гораздо проще найти сухие, повреждённые и замёрзшие ветки. Начать следует с яблонь, затем обрезаются груши и в последнюю очередь сливы и вишни.

Если стволы деревьев оголены, их следует побелить для защиты от коварного февральского солнца. Эксперт советует уделить внимание и хвойным растениям: верхушки молодых хвойников необходимо укрыть от солнечных лучей. Важна и подготовка базы для будущего урожая. По словам Присяжнюк, в последний месяц зимы нужно посадить в рассаду и некоторые цветы.