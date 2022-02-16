"Газпром" вновь не заказал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита
Трубопровод работает в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Мощности магистрали пока остаются невостребованными "Газпромом" и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Трубопровод Ямал – Европа продолжает работать в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Несмотря на то что "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперёд, как делал ранее, он всё равно может воспользоваться ею в феврале, выкупая нужные транзитные объёмы на суточных аукционах в зависимости от спроса, как сделали в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" всё же сделал бронь, но поставок из России так и не было.
Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на II и III кварталы года.
Обложка © ТАСС / Виктор Толочко