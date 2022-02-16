Захарова рассказала о "репетиции нападения" Британии на РФ и потребовала от Трасс объяснений

"Мы уже не в первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться, с ними не так всё очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у неё нет таких намерений", — сказала представитель МИД на брифинге.