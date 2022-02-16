Захарова рассказала о "репетиции нападения" Британии на РФ и потребовала от Трасс объяснений
По словам дипломата, у Москвы "сейчас появилось стойкое ощущение", что, возможно, Лондон, хочет на неё напасть.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратилась к главе британского МИД Лиз Трасс с призывом доказать, что Лондон не собирается нападать на Москву.
"Мы уже не в первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам НАТО надо бы объясниться, с ними не так всё очевидно. Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у неё нет таких намерений", — сказала представитель МИД на брифинге.
Захарова напомнила об инциденте с британским эсминцем Defender, который в июне прошлого года вторгся в российские территориальные воды у берегов Крыма. По её словам, у России "сейчас появилось стойкое ощущение, что, возможно, Британия хочет на нас напасть". Возможно, это была репетиция нападения, предположила она.
Напомним, в конце июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму, в ответ российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. В Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.