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16 февраля, 17:30

Литва возобновила выдачу виз всех типов для российских туристов

Также с 31 марта снимают часть ограничений на въезд. Для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом.

Визовые центры в Литве возобновили для россиян выдачу виз всех типов, в том числе и туристических. Об этом говорится на сайте VFS Global (официальный партнёр Посольства Литовской Республики в РФ).

"Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают приём заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 марта Литва снимает часть ограничений на въезд для туристов. Так, для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. При этом отмечается, что при подаче документов необходимо подтвердить, что поездка в Литву состоится после этой даты. Приём заявлений проходит по предварительной записи.

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© Pexels

Николь Вербер

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