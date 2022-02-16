Литва возобновила выдачу виз всех типов для российских туристов

Визовые центры в Литве возобновили для россиян выдачу виз всех типов, в том числе и туристических. Об этом говорится на сайте VFS Global (официальный партнёр Посольства Литовской Республики в РФ).

"Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают приём заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 марта Литва снимает часть ограничений на въезд для туристов. Так, для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. При этом отмечается, что при подаче документов необходимо подтвердить, что поездка в Литву состоится после этой даты. Приём заявлений проходит по предварительной записи.