Литва возобновила выдачу виз всех типов для российских туристов
Также с 31 марта снимают часть ограничений на въезд. Для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом.
Визовые центры в Литве возобновили для россиян выдачу виз всех типов, в том числе и туристических. Об этом говорится на сайте VFS Global (официальный партнёр Посольства Литовской Республики в РФ).
"Информируем вас о том, что визовые центры Литвы начинают приём заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 31 марта Литва снимает часть ограничений на въезд для туристов. Так, для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. При этом отмечается, что при подаче документов необходимо подтвердить, что поездка в Литву состоится после этой даты. Приём заявлений проходит по предварительной записи.
Ранее турагенты рассказали, какие страны откроются для россиян к лету. Пока для жителей России открыты Турция, Египет, Доминикана, Куба, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Армения, Израиль и Норвегия.
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