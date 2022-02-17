В МИД РФ назвали позором заявления Вашингтона о планах "вторжения" России на Украину
По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, даже Киев, опасаясь за свою экономику, призывал власти Соединённых Штатов "снизить обороты".
Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором заявления официальных лиц США, которые утверждали, что Вашингтон владеет данными о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. В разговоре с телеканалом "Звезда" дипломат напомнила, что Киев, неоднократно заявлявший в последние годы, что "страдает от российской агрессии", на этот раз отмечал, что никакого "вторжения" не наблюдает, и "очень просил западных кураторов" снизить обороты, так как экономика Украины от подобных "прогнозов" разрушается.
"Может быть, это они [в США] полагают нормальным использовать вот так ситуацию для какого-то своего собственного реванша: что-то пошло не так тогда, и нужно вновь столкнуть страны, народы, обречь людей на мучения, на страдания просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие, и в том числе готовы идти настолько далеко, чтобы снабжать собственного президента — президента США — такими искажёнными фальсифицированными данными", — подчеркнула Захарова.
Боевые собаки-парашютисты захватывают Киев: Эпичные фейки западных СМИ о "вторжении" России на Украину
Представитель МИД отметила, что с заявлениями о якобы готовящемся "вторжении" РФ "по очереди" выступали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд, а также советник президента США Джейк Салливан. Все они ссылались на "данные разведки".
"Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? [Данные] о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдёт, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов], а может быть, 15-е, а может быть, 16-е, а может быть, в час ночи, а может быть, в четыре утра", — добавила Захарова.
Ранее Захарова указала на сходство в позициях России и Украины по поводу "вторжения". Она отметила, что, возможно, впервые в истории не только предполагаемая страна-агрессор, но и предполагаемая жертва в американском медиаспектакле опровергали наличие угрозы.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".