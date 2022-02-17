В МИД РФ назвали позором заявления Вашингтона о планах "вторжения" России на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позором заявления официальных лиц США, которые утверждали, что Вашингтон владеет данными о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. В разговоре с телеканалом "Звезда" дипломат напомнила, что Киев, неоднократно заявлявший в последние годы, что "страдает от российской агрессии", на этот раз отмечал, что никакого "вторжения" не наблюдает, и "очень просил западных кураторов" снизить обороты, так как экономика Украины от подобных "прогнозов" разрушается.

"Может быть, это они [в США] полагают нормальным использовать вот так ситуацию для какого-то своего собственного реванша: что-то пошло не так тогда, и нужно вновь столкнуть страны, народы, обречь людей на мучения, на страдания просто для того, чтобы потешить собственное самолюбие, и в том числе готовы идти настолько далеко, чтобы снабжать собственного президента — президента США — такими искажёнными фальсифицированными данными", — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что с заявлениями о якобы готовящемся "вторжении" РФ "по очереди" выступали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд, а также советник президента США Джейк Салливан. Все они ссылались на "данные разведки".

"Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? [Данные] о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдёт, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов], а может быть, 15-е, а может быть, 16-е, а может быть, в час ночи, а может быть, в четыре утра", — добавила Захарова.