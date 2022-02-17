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16 февраля, 22:30

Здание МИД Великобритании подсветили в цвета флага Украины

Соответствующее сообщение и фотографии дипведомство разместило на своей странице в "Твиттере", отметив публикацию хештегом #StandwithUkraine.

<p>Здание МИД Великобритании. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/FCDOGovUK/status/1494038994153312258/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FCDOGovUK</a></p>

Здание МИД Великобритании. Фото © Twitter / FCDOGovUK

Здание Министерства иностранных дел Великобритании в знак поддержки Украины подсветили в цвета украинского флага. Соответствующие кадры появились в твиттере дипведомства Соединённого Королевства.

Здание МИД Великобритании в цветах флага Украины. Фото © Twitter / FCDOGovUK

Здание МИД Великобритании в цветах флага Украины. Фото © Twitter / FCDOGovUK

При этом британский МИД сопроводил публикацию хештегом #StandwithUkraine.

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"Здание Министерства иностранных дел Великобритании освещено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", говорится в сообщении.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Юлия Коновалова

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