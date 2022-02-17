Здание МИД Великобритании подсветили в цвета флага Украины
Соответствующее сообщение и фотографии дипведомство разместило на своей странице в "Твиттере", отметив публикацию хештегом #StandwithUkraine.
Здание МИД Великобритании. Фото © Twitter / FCDOGovUK
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в знак поддержки Украины подсветили в цвета украинского флага. Соответствующие кадры появились в твиттере дипведомства Соединённого Королевства.
Здание МИД Великобритании в цветах флага Украины. Фото © Twitter / FCDOGovUK
При этом британский МИД сопроводил публикацию хештегом #StandwithUkraine.
"Здание Министерства иностранных дел Великобритании освещено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".