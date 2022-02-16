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16 февраля, 20:06

Великобритания вдвое увеличит численность войск в Эстонии и направит в страну танки

Как заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, такое решение принято в целях укрепления европейской обороны "в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной".

<p>Военные Великобритании. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/318319690614/photos/pb.100057822502575.-2207520000../10165225439470615/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> britisharmy</a></p>

Военные Великобритании. Фото © Facebook / britisharmy

Великобритания решила направить дополнительные единицы военной техники в Эстонию, в том числе танки и боевые бронемашины, а также вдвое увеличить количество своих войск в республике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и оборудование на суше, море и в воздухе, чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной", — заявил глава британского Минобороны.

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По его словам, государства — участники альянса "не оставят без последствий возможное вторжение России на Украину".

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Юлия Коновалова

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