Великобритания вдвое увеличит численность войск в Эстонии и направит в страну танки

Великобритания решила направить дополнительные единицы военной техники в Эстонию, в том числе танки и боевые бронемашины, а также вдвое увеличить количество своих войск в республике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и оборудование на суше, море и в воздухе, чтобы укрепить европейскую оборону в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной", — заявил глава британского Минобороны.