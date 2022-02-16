Псаки: США обсуждают введение санкций против близкого окружения Путина
Подробностей рассматриваемых ограничений представитель Белого дома не привела, ограничившись лишь уточнением, что речь идёт о рестрикциях в отношении "внутреннего" круга президента РФ.
Здание Белого дома. Фото © ТАСС / Zuma
США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", — сказала представитель американской администрации на брифинге.
Так она ответила на вопрос одного из журналистов, может ли Вашингтон ввести санкции в отношении окружения российского лидера, чтобы "поддержать" блогера Алексея Навального. Накануне начался процесс против Навального по новому делу, его обвиняют по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Следующее заседание состоится 21 февраля.
Мошенническая кампания и оскорбления: Как прошло первое судебное заседание по делу Навального 15 февраля
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций Запада в адрес России звучат ежедневно, как мантра, и уже надоели.