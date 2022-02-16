Псаки: США обсуждают введение санкций против близкого окружения Путина

Так она ответила на вопрос одного из журналистов, может ли Вашингтон ввести санкции в отношении окружения российского лидера, чтобы "поддержать" блогера Алексея Навального. Накануне начался процесс против Навального по новому делу, его обвиняют по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Следующее заседание состоится 21 февраля.