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16 февраля, 19:47

Псаки: США обсуждают введение санкций против близкого окружения Путина

Подробностей рассматриваемых ограничений представитель Белого дома не привела, ограничившись лишь уточнением, что речь идёт о рестрикциях в отношении "внутреннего" круга президента РФ.

<p>Здание Белого дома. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Здание Белого дома. Фото © ТАСС / Zuma

США рассматривают целый ряд санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга", — сказала представитель американской администрации на брифинге.

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Так она ответила на вопрос одного из журналистов, может ли Вашингтон ввести санкции в отношении окружения российского лидера, чтобы "поддержать" блогера Алексея Навального. Накануне начался процесс против Навального по новому делу, его обвиняют по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Следующее заседание состоится 21 февраля.

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Никита Никонов

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