Кулеба призвал обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

"Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает Минские договорённости и процесс мирного урегулирования", — написал Кулеба в "Твиттере".

Он уточнил, что Киев призывает обсудить этот вопрос на заседании по имплементации Минских соглашений, которое состоится 17 февраля.