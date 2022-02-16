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16 февраля, 19:31

Кулеба призвал обсудить инициативу Госдумы о признании ДНР и ЛНР в Совбезе ООН

По словам украинского министра иностранных дел, Киев хочет затронуть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договорённостей, которое состоится 17 февраля.

<p>Дмитрий Кулеба. Фото ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL</p>

Дмитрий Кулеба. Фото ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину с призывом признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

"Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает Минские договорённости и процесс мирного урегулирования", — написал Кулеба в "Твиттере".

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Он уточнил, что Киев призывает обсудить этот вопрос на заседании по имплементации Минских соглашений, которое состоится 17 февраля.

Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.

Никита Никонов

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