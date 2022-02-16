Журналист The Athletic назвал фарсом обозначение российских хоккеистов как сборной ОКР
Корреспондент находит нелепым, что национальной команде приходится выступать под таким обозначением.
Американский журналист The Athletic Марк Лазеру считает фарсом, что сборную РФ по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине объявляют "командой Олимпийского комитета России". Своим мнением он поделился у себя в "Твиттере".
"Каждый раз, когда комментатор произносит "команда Олимпийского комитета России", это звучит просто смешно. Это настоящий фарс", — написал он в публикации.
"Исход был неясен до последних секунд": Третьяк назвал "валидольным" матч сборной России по хоккею против Дании
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла команду Дании со счётом 3:1 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Теперь наши спортсмены сыграют со Швецией. Встреча состоится 18 февраля, а решающий матч турнира Игр запланирован на 20 февраля.
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