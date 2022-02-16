Журналист The Athletic назвал фарсом обозначение российских хоккеистов как сборной ОКР

Американский журналист The Athletic Марк Лазеру считает фарсом, что сборную РФ по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине объявляют "командой Олимпийского комитета России". Своим мнением он поделился у себя в "Твиттере".

"Каждый раз, когда комментатор произносит "команда Олимпийского комитета России", это звучит просто смешно. Это настоящий фарс", — написал он в публикации.