Зеленский увидел сигналы договорённостей Запада с Россией за спиной у Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы, которые говорят о возможных договорённостях западных партнёров с Россией за спиной у Киева, однако отметил, что это совершенно не пугает.

"Хочу верить, что о чём-то отдельно дипломатия с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства", — сказал он в прямом эфире телеканала "Украина 24", будучи в Мариуполе Донецкой области.

При этом глава Незалежной отметил, что наличие таких договорённостей его не пугает. Он отметил, что власти этого совсем не боятся, поскольку большинство партнёров поддерживают позицию Украины, "потому что за ними правда".