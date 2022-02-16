Ветеран АТО Руслан Ярыш найден мёртвым в своём автомобиле

В украинском городе Николаеве покончил с собой бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в его автомобиле.

Известно, что ЧП произошло 14 февраля. Как уточняется, в 2014 году Ярыш получил ранение в зоне АТО, пуля попала ему в позвоночник. Мужчина остался прикован к инвалидной коляске.