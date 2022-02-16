Ветеран АТО Руслан Ярыш найден мёртвым в своём автомобиле
В 2014 году мужчина получил ранение в Донбассе, пуля попала ему в позвоночник. После этого он не мог ходить.
Руслан Ярыш. Фото © Facebook
В украинском городе Николаеве покончил с собой бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в его автомобиле.
Известно, что ЧП произошло 14 февраля. Как уточняется, в 2014 году Ярыш получил ранение в зоне АТО, пуля попала ему в позвоночник. Мужчина остался прикован к инвалидной коляске.
В больничной палате киевского госпиталя прикованный к постели мужчины женился на своей девушке Елене. Помочь встать на ноги обещали врачи в Израиле и в США, где Руслан проходил реабилитацию в рамках программ поддержки. Однако чуда не случилось. Но десантник вёл активный образ жизни, участвовал в соревнованиях "Сила нации".
Ранее в Татарстане было найдено тело двенадцатилетней школьницы в бельевом шкафу. Трагедия произошла 13 февраля. Следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Также сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье.