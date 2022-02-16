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16 февраля, 18:37

Ветеран АТО Руслан Ярыш найден мёртвым в своём автомобиле

В 2014 году мужчина получил ранение в Донбассе, пуля попала ему в позвоночник. После этого он не мог ходить.

<p>Руслан Ярыш. Фото ©<a href="https://www.facebook.com/vecherniiizmail/photos/a.374916912708376/1958335271033191/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Facebook </a></p>

Руслан Ярыш. Фото © Facebook

В украинском городе Николаеве покончил с собой бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. По данным местных СМИ, тело мужчины обнаружили в его автомобиле.

Известно, что ЧП произошло 14 февраля. Как уточняется, в 2014 году Ярыш получил ранение в зоне АТО, пуля попала ему в позвоночник. Мужчина остался прикован к инвалидной коляске.

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В больничной палате киевского госпиталя прикованный к постели мужчины женился на своей девушке Елене. Помочь встать на ноги обещали врачи в Израиле и в США, где Руслан проходил реабилитацию в рамках программ поддержки. Однако чуда не случилось. Но десантник вёл активный образ жизни, участвовал в соревнованиях "Сила нации".

Ранее в Татарстане было найдено тело двенадцатилетней школьницы в бельевом шкафу. Трагедия произошла 13 февраля. Следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Также сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье.

Иван Косицын

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