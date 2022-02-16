Столтенберг: НАТО не собирается размещать наступательные ракетные системы на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет планов развёртывания наступательных ракетных систем на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках встречи министров обороны стран организации.

"Мы не собираемся разворачивать наступательные системы на Украине, у нас нет таких планов", — сказал Столтенберг, отметив, что "НАТО является оборонительным союзом".

При этом он добавил, что альянс "не может пойти на компромисс по своим базовым принципам, что все страны могут самостоятельно решать, хотят ли они быть частью такого союза, как НАТО".