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16 февраля, 18:30

Столтенберг: НАТО не собирается размещать наступательные ракетные системы на Украине

Но альянс не может пойти на компромисс по своим базовым принципам, что все страны могут самостоятельно решать, хотят ли они быть частью блока, заметил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет планов развёртывания наступательных ракетных систем на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках встречи министров обороны стран организации.

"Мы не собираемся разворачивать наступательные системы на Украине, у нас нет таких планов", — сказал Столтенберг, отметив, что "НАТО является оборонительным союзом".

При этом он добавил, что альянс "не может пойти на компромисс по своим базовым принципам, что все страны могут самостоятельно решать, хотят ли они быть частью такого союза, как НАТО".

Столтенберг предупредил, что НАТО продолжит вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины

Столтенберг предупредил, что НАТО продолжит вести пропаганду о "российской агрессии" против Украины

А ранее Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине. Во время выступления в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и НАТО сейчас "не обладают ракетами" в Незалежной.

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© Getty Images / Chip Somodevilla

Николь Вербер

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