Блогер Дмитрий Гоблин Пучков попал в больницу
Он рассказал, что за последние две недели состояние его здоровья значительно ухудшилось, поэтому он и принял решение обратиться к врачам.
Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в больницу. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме", но свой диагноз раскрывать не стал.
"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку", — написал он и опубликовал фото из больницы.
На опубликованных им кадрах видно, что блогера поместили в одноместную палату. Рядом с больничной койкой Пучкова стоит капельница.
Ранее стало известно, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней с симптомами ОРВИ. Политик объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. В КПРФ позже рассказали о результатах КТ политика.