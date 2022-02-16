Блогер Дмитрий Гоблин Пучков попал в больницу

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в больницу. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме", но свой диагноз раскрывать не стал.

"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залёг в больничку", — написал он и опубликовал фото из больницы.