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16 февраля, 18:19

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков попал в больницу

Он рассказал, что за последние две недели состояние его здоровья значительно ухудшилось, поэтому он и принял решение обратиться к врачам.

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попал в больницу. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме", но свой диагноз раскрывать не стал.

"Как тот лось в анекдоте: я всё пью и пью, а мне всё хуже и хуже. Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистамзалёг в больничку", — написал он и опубликовал фото из больницы.

На опубликованных им кадрах видно, что блогера поместили в одноместную палату. Рядом с больничной койкой Пучкова стоит капельница.

Лидер КПРФ Зюганов останется в больнице ещё на сутки

Лидер КПРФ Зюганов останется в больнице ещё на сутки

Ранее стало известно, что лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней с симптомами ОРВИ. Политик объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации. По его словам, у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. В КПРФ позже рассказали о результатах КТ политика.

Обложка:

© instagram.com/goblin_oper

Алёна Темирчиева

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