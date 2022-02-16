СК показал видео задержания участника банды Басаева, нападавшей на Дагестан в 1999 году

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали ещё одного участника банды Шамиля Басаева, которая нападала в 1999 году на Дагестан. Наручники на Эльдара Машаева надели прямо у него дома во время спецоперации, сообщает СК РФ. Ведомство публикует кадры задержания: преступника обыскивают и сажают в машину.

По данным следствия, мужчина добровольно вступил в банду летом 1999 года, главарями которой были Басаев и Амир Хаттаб. Машаев обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он участвовал в массированном обстреле, когда погибло 33 человека и 34 получили ранения, а также в нападениях на российских военных. Банда была вооружена автоматами, гранатами и взрывчатками.

"Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", — подчеркнули в СК РФ.