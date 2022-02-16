Захарова отказалась воспринимать Столтенберга всерьёз и назвала его "сбитым лётчиком"
При этом дипломат подчеркнула, что Россия будет ориентироваться на важный разговор, "если к нему готовы западные партнёры".
Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва больше не воспринимает высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всерьёз.
"Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась ещё, нас уже больше не интересуют", — сказала она на брифинге, назвав его "сбитым натовским лётчиком".
По её мнению, Столтенберг — это "не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьёзных аргументов". При этом Захарова добавила, что Россия будет ориентироваться на важный разговор, "если к нему готовы наши западные партнёры".
Также представитель МИД РФ отметила готовность Москвы к открытому диалогу по гарантиям безопасности, подчеркнув важность того, чтобы озабоченности всех сторон взаимно учитывались. Кроме того, Захарова добавила, что ответ России на встречные предложения США и НАТО в этой области находится на финальной стадии подготовки и будет опубликован.
Ранее Лайф писал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais. Сергей Лавров позже заявил, что ответ Вашингтона не может удовлетворить Москву, но шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам сохраняются.