Захарова отказалась воспринимать Столтенберга всерьёз и назвала его "сбитым лётчиком"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва больше не воспринимает высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всерьёз.





"Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась ещё, нас уже больше не интересуют", — сказала она на брифинге, назвав его "сбитым натовским лётчиком".

По её мнению, Столтенберг — это "не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьёзных аргументов". При этом Захарова добавила, что Россия будет ориентироваться на важный разговор, "если к нему готовы наши западные партнёры".