The Telegraph: Путин обыграл страны Запада и обнажил их слабые точки

Брюссель, по словам аналитика, стремился занять лидирующую позицию на международной арене, но выяснилось, что эти претензии явно завышены. А Украина вновь оказалась разменной монетой. Европейские политики отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились только грозной риторикой в адрес Кремля.

"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — отмечается в статье. Автор выражает уверенность в том, что Украина так и не вступит в НАТО, а "Северный поток – 2" будет реализован.