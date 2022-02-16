The Telegraph: Путин обыграл страны Запада и обнажил их слабые точки
А Киев получил урок, что США и Европа не готовы жертвовать многим ради Незалежной, пишет издание.
Президент России Владимир Путин вышел победителем, поставив шах и мат Западу в геополитической борьбе, пишет The Telegraph. Российский лидер наглядно продемонстрировал слабые точки США и Европы, констатирует автор публикации.
Брюссель, по словам аналитика, стремился занять лидирующую позицию на международной арене, но выяснилось, что эти претензии явно завышены. А Украина вновь оказалась разменной монетой. Европейские политики отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились только грозной риторикой в адрес Кремля.
"Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него", — отмечается в статье. Автор выражает уверенность в том, что Украина так и не вступит в НАТО, а "Северный поток – 2" будет реализован.
Как уже сообщал Лайф, с осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине Россию обвиняли в подготовке "вторжения" в Незалежную. В частности, британские таблоиды The Sun и Mirror утверждали, что "нападение" состоится 16 февраля, и даже называли точное время — три часа ночи по местному. В Кремле эти планы неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков даже посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала свою статью, а российский МИД призвал зарубежные СМИ и западных политиков, причастных к распространению фейков о войне, принести извинения всему миру.
© shutterstock