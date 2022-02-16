Лавров указал Турции на опасность необдуманной военной помощи Украине
В беседе с Мевлютом Чавушоглу российский министр призвал Анкару способствовать выработке конструктивной реакции на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Переговоры состоялись по инициативе Анкары, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждены ключевые темы международной повестки дня ... Лавров проинформировал о продолжающейся работе по продвижению инициатив РФ по обеспечению долгосрочных правовых гарантий безопасности в Европе. Министр призвал Турцию способствовать выработке конструктивной и ответственной реакции на российские предложения", — указано в заявлении МИД РФ.
Также в дипведомстве уточнили, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Глава МИД РФ подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Незалежной, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с Киевом. Также в ходе переговоров была отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения Минских соглашений, достигнутых в рамках "нормандского формата" и Трёхсторонней контактной группы.
"Министры провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о графике предстоящих контактов", — добавили в МИД России.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что переизбыток поставок вооружений на Украину может создать у неё иллюзию непобедимости и спровоцировать на открытое военное столкновение в Донбассе.