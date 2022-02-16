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16 февраля, 18:54

Суд взыскал с основателя "Рольфа" Петрова почти 20 миллиардов рублей

Защита намерена обжаловать решение, потому как не согласна с солидарной ответственностью директора и самой компании.

<p>Сергей Петров. Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Сергей Петров. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства более 19 млрд рублей с основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и АО "Рольф". Об этом сообщили в Химкинском городском суде Московской области.

Там уточнили, что сумма иска будет взыскана солидарно со всех соответчкиов, в том числе с ООО "Рольф моторс" и ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург". Однако защита намерена обжаловать решение, так как считает, что солидарная ответственность физического лица с юридическим невозможна.

"Есть "Рольф", который почему-то должен нести солидарную ответственность за правонарушения, приписываемые Сергею Петрову, солидарная ответственность без потерпевшего не применяется, но Россия, в казну которой истребуют деньги, не понесла ущерба", — пояснил адвокат Алексей Куприянов.

Но Генпрокуратура объясняет свои требования тем, что Петров руководил компанией "Рольф", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы.

Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро

Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро

Напомним, в 2019 году главу автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей фирмы обвинили в выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро был задержан и помещён под домашний арест. Сейчас суд рассматривает дело в отношении него.

Татьяна Миссуми

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