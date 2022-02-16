Суд взыскал с основателя "Рольфа" Петрова почти 20 миллиардов рублей
Защита намерена обжаловать решение, потому как не согласна с солидарной ответственностью директора и самой компании.
Сергей Петров. Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства более 19 млрд рублей с основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и АО "Рольф". Об этом сообщили в Химкинском городском суде Московской области.
Там уточнили, что сумма иска будет взыскана солидарно со всех соответчкиов, в том числе с ООО "Рольф моторс" и ООО "Рольф эстейт Санкт-Петербург". Однако защита намерена обжаловать решение, так как считает, что солидарная ответственность физического лица с юридическим невозможна.
"Есть "Рольф", который почему-то должен нести солидарную ответственность за правонарушения, приписываемые Сергею Петрову, солидарная ответственность без потерпевшего не применяется, но Россия, в казну которой истребуют деньги, не понесла ущерба", — пояснил адвокат Алексей Куприянов.
Но Генпрокуратура объясняет свои требования тем, что Петров руководил компанией "Рольф", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы.
Напомним, в 2019 году главу автодилера "Рольф" Сергея Петрова и нескольких руководителей фирмы обвинили в выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Все они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро был задержан и помещён под домашний арест. Сейчас суд рассматривает дело в отношении него.