Гинцбург заявил, что новая вакцина от ковида не содержит живого вируса
Ранее её исследования одобрил Минздрав. В испытаниях примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса, в которой есть вирусоподобные частицы, не содержит генетического материала.
"Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц. В исследованиях первой и второй фазы примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.
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