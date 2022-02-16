Гинцбург заявил, что новая вакцина от ковида не содержит живого вируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса, в которой есть вирусоподобные частицы, не содержит генетического материала.

"Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет", — приводит его слова РИА "Новости".