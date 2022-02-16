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16 февраля, 18:56

Гинцбург заявил, что новая вакцина от ковида не содержит живого вируса

Ранее её исследования одобрил Минздрав. В испытаниях примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса, в которой есть вирусоподобные частицы, не содержит генетического материала.

"Вакцина живого вируса не содержит, генетического материала в вакцине не будет", — приводит его слова РИА "Новости".

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

Ранее Лайф писал, что Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц. В исследованиях первой и второй фазы примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.

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Обложка © Shutterstock

Николь Вербер

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