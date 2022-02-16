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16 февраля, 19:05

ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова

Официальной информации о причинах пока нет. В кабинете чиновника был проведён обыск сотрудниками правоохранительных органов.

Замглавы администрации курортного города Зеленоградска в Калининградской области Руслан Андронов задержан. Причины и детали не называются. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Чиновник задержан", — подтвердил агентству собеседник. Андронов был задержан в своём рабочем кабинете после обыска сотрудниками ФСБ. Предположительно, речь идёт об экономическом преступлении.

Ранее Лайф писал, что в Якутске полицейскими задержан глава Анабарского района республики Иван Семёнов, его подозревают в получении взятки. Должность он занимал в течение девяти лет.

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Обложка © shutterstock

Татьяна Миссуми

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