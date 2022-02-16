ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова

Замглавы администрации курортного города Зеленоградска в Калининградской области Руслан Андронов задержан. Причины и детали не называются. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Чиновник задержан", — подтвердил агентству собеседник. Андронов был задержан в своём рабочем кабинете после обыска сотрудниками ФСБ. Предположительно, речь идёт об экономическом преступлении.