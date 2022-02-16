"Не оклемался": Перенёсший инсульт 91-летний актёр Иван Краско вновь попал в больницу

Народный артист России Иван Краско госпитализирован для реабилитации после перенесённого в прошлом году инсульта. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" сообщил директор 91-летнего актёра Вячеслав Смородин.

По его словам, Краско настолько плохо себя чувствует, что даже отказался от новой роли в театре.

"На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он ещё недавно хорошо себя чувствовал, а теперь..." — отметил Смородин.

Позднее представитель актёра в беседе с изданием Starhit уточнил, что Краско находится в больнице уже около недели. Пока о сроках выписки речь не идёт.

"Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажёры. Состояние разное: то хорошо, то плохо", — подчеркнул директор артиста.