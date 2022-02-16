"Не оклемался": Перенёсший инсульт 91-летний актёр Иван Краско вновь попал в больницу
По словам его директора, народному артисту даже пришлось отказаться от новой роли в театре. Состояние актёра разное: то хорошо, то плохо, отметил Вячеслав Смородин.
Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Народный артист России Иван Краско госпитализирован для реабилитации после перенесённого в прошлом году инсульта. Об этом в эфире программы "Пусть говорят" сообщил директор 91-летнего актёра Вячеслав Смородин.
По его словам, Краско настолько плохо себя чувствует, что даже отказался от новой роли в театре.
"На днях он мне сказал: "Было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком". То есть он ещё недавно хорошо себя чувствовал, а теперь..." — отметил Смородин.
Позднее представитель актёра в беседе с изданием Starhit уточнил, что Краско находится в больнице уже около недели. Пока о сроках выписки речь не идёт.
"Он на реабилитации после инсульта. Не оклемался. Ему колют лекарства, подключили тренажёры. Состояние разное: то хорошо, то плохо", — подчеркнул директор артиста.
Напомним, в августе 2021 года Краско перенёс инсульт и был доставлен в реанимацию. А в конце 2020 года актёр переболел коронавирусом. В январе 2022-го стало известно, что 91-летний артист начал терять зрение после перенесённого инсульта. Тогда его окружение стало искать специалистов, которые помогли бы затормозить этот процесс. При этом в начале февраля у Краско диагностировали неизлечимую болезнь глаз. У актёра нашли деструкцию стекловидного тела. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте.