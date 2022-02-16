Боевые собаки-парашютисты захватывают Киев: Эпичные фейки западных СМИ о "вторжении" России на Украину Западные СМИ уже три месяца плодят версии о том, как Россия нападёт на Украину. С декабря 2021 года это тема № 1 в газетах и на телевидении. 16 февраля, 14:51 Обложка © U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Stephenie Wade

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии (Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д.): огласите график наших "вторжений" на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск", — сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Уже три месяца все западные СМИ обсуждают "нападение" России на Украину и плодят фейки.

Россия захватит Украину с армией роботов-убийц и собак-парашютистов

Фото © Wikipedia / Manuel J. Martinez / US Air Force

Звучит бредово, но это реальная новость. Британский таблоид The Sun в статье от 22 января перечислил все виды вооружения, которые "злой Влад" (так на Западе называют Владимира Путина) испытает на Украине. Там будет всё: от роботов-танков до дронов-невидимок и летающих Калашниковых. Но самое крутое ноу-хау — это собаки-парашютисты. В Российской армии действительно есть парашютные системы для собак. Они производятся в городе Иваново. И, по мнению Запада, всю Украину захватит собачий десант. Вот цитата:

Собак-десантников русские могут доставлять на передовую с помощью специальных тандемных парашютов вместе с их проводниками. Обучающее видео показало, что собаки, одетые в бронежилеты и тёмные очки, были сброшены с высоты 13 000 футов с вертолётов Ми-8. Испытания оказались успешными: хорошо обученные животные были готовы присоединиться к боевым заданиям через несколько секунд после того, как их лапы коснулись земли The Sun: Putin’s ‘war toys’ ready to unleash hell on Ukraine from robot tanks to stealth drones & ‘flying Kalashnikovs’ Публикация от 25 января 2022 года

Россия перенесла "вторжение" из-за погоды

Скриншот © CNN

За день до даты нападения на Украину западные журналисты начали готовить пути отступления. Танковые колонны на Киев не шли, а объяснять читателям истерику было нужно. The New York Times, а следом и CNN заявили, что нападение России на Украину откладывается из-за потепления. Дороги развезёт, и танки не проедут. Это уже второй перенос даты "вторжения" в этом месяце. До этого "нападения" ждали в начале февраля, но тогда, по мнению издания Bloomberg, Путин отложил "вторжение" по просьбе Си Цзиньпина. Лидер Китая попросил российского президента не портить Олимпиаду.

Россия уже напала на Украину, по мнению Bloomberg

В первый день Олимпиады журналисты Bloomberg решили не ждать новостей, а запустить войну самостоятельно. На главной странице появилась новость: "Россия вторглась на Украину". Причём с трансляцией в реальном времени.

Довольно быстро Bloomberg удалил новость о "вторжении" и принёс извинения. — Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев. И заголовок "Россия вторглась на Украину" был непреднамеренно опубликован. Мы глубоко сожалеем об ошибке, — заявили журналисты. Но уверенности в непредвзятости западных СМИ поубавилось.

Россия ждёт поставок американского оружия

В Сети появилась ещё более яркая версия: Путин отложил "вторжение" до тех пор, пока Байден не поставит Украине оружие, чтобы Россия его захватила. Многоходовочка, сэр. Долгие годы Россия выступала против поставки на Украину летальных видов вооружений. Но западные страны в этом году поставили в Незалежную оружие на полтора миллиарда долларов. Морально устаревшее оружие. Но российские власти якобы ждут, когда все бронемашины Humvee и противотанковые комплексы Javelin привезут в Киев. А затем захватят Украину ради американского оружия.





Сперва новость разлетелась в СМИ, но позже выяснилось, что это коллаж. Стоп-кадр CNN взят из 2017 года, а поверх наклеен новый заголовок. Но на фоне "реальных" новостей от западных СМИ этому фейку мало кто удивился.

Точный час "вторжения" меняется постоянно

Вчера агентство Reuters тоже решило хайпануть на теме и запустило на "Ютубе" трансляцию Киева, ждущего "вторжения" России. Общий план майдана Незалежности начали транслировать после полуночи. Издания The Sun и The Mirror чётко назвали время вторжения — 16 февраля в 3:00. А когда нападения не случилось, трансляцию продолжили. Сегодня глава Госдепартамента США Энтони Блинкен называл новую дату "вторжения" — "начиная с этой недели". Затем эстонская разведка поменяла дату "нападения" России. На этот раз на вторую половину февраля. Так что новая порция фейков обеспечена.

Будет ли война России и Украины? Да Нет

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