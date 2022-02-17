Абрамович переоформил долю в Evraz на себя с офшорной компании

Бизнесмен Роман Абрамович переоформил свою долю в сталелитейной компании Evraz с офшорной фирмы Greenleas International Holdings Ltd на себя. Об этом говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

"Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую", — отмечается в сообщении.

Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Канаде и Чехии. Входит в число крупнейших производителей стали в мире.