Система ПРО и своя комната: Как выглядит самый дорогой в России самолёт, за который Абрамович заплатил целое состояние Новый борт ещё роскошнее и круче предыдущего, но Роман Абрамович купил его не за внешний вид. 20 декабря, 14:03 Boeing 787 Dreamliner. Фото © Shutterstock

Абрамович продал самолёт. Но зачем?

В ноябре 2021 года стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович (12-е место в списке Forbes) выставил на продажу частный люксовый Boeing 767-300ER. Этот самолёт был выпущен в 2007 году и налетал 33,4 тысячи часов, совершив за время эксплуатации почти две тысячи полётов. Тогда все стали гадать, почему самолёт, прозванный в народе бандитом за характерную окраску остекления кабины пилотов, выставляют на продажу. Некоторые аналитики даже пророчили владельцу "Челси" финансовые трудности, но интрига раскрылась достаточно быстро: Абрамович покупает новый, ещё более роскошный самолёт.

Найти владельца для "бандита" будет проблематично: самолёт конфигурировали для одного заказчика и помимо рабочей зоны, спальни и душа в нём есть столовая зона и даже читальный зал, где владелец может коротать время во время перелётов. В 2020 году 767-300ER получил дополнительный пакет улучшений: новые винглеты на крыльях и продвинутая система спутникового интернета. Но заработать на продаже этого самолёта у Абрамовича вряд ли получится: "бандита" покупали за триста миллионов долларов, а продают всего за сто.

787 Dreamliner

Boeing 787-9 Dreamliner. Фото © Getty Images / Joe Raedle

Кто бы что ни говорил, а считать деньги миллиардеры умеют: новым самолётом для Романа Абрамовича станет Boeing 787 Dreamliner. Он может обойтись миллиардеру ещё дороже, чем старый. Каталожная стоимость "Дримлайнера" составляет 250 миллионов долларов, ещё примерно 100 миллионов могут добавить дополнительные опции: отделка "люкс" с просторной спальней и рабочим кабинетом. Но при этом 787-й значительно экономичнее "бандита" 767-300ER: его двигатели расходуют меньше керосина, а дальность полёта за счёт увеличенных топливных баков и секций из сверхпрочного углеволокна может превышать 17–18 тысяч километров. На таком же самолёте австралийская авиакомпания Qantas поставила уникальный рекорд: экипаж совершил прямой коммерческий перелёт из Нью-Йорка в Сидней дальностью в 16 200 километров.

Предыдущий самолёт — 767-300ER — мог принимать на борт 34 гостя. В салоне нового лайнера можно устроить более масштабное совещание или вечеринку: в люксовые апартаменты помещается 50 человек. Менеджер по продажам частных самолётов Вилис Маукастис поясняет: воспринимать такие машины просто как воздушное судно нельзя.

Машины такого уровня — это второй дом. Внутри они делятся на несколько секций: ближе к кабине зона отдыха экипажа, дальше — владения собственника. Миллиардеры — люди очень занятые, им важно, чтобы их всюду окружал привычный комфорт. Поэтому есть и душ, и спальня, и гардеробы, и много чего ещё. Летать такими "авиалиниями", если их так можно назвать, гораздо проще: самолёт подруливает к VIP-терминалам, владелец тратит меньше времени на досмотр, меньше на проверку документов. Привычные слова parking position они не слышат и в очереди на выход не толпятся. Это очень удобный вид транспорта, хоть и чрезвычайно дорогой: одна заправка топливом — это примерно два-три миллиона рублей, в зависимости от протяжённости полёта Вилис Маукастис Менеджер по продажам частных самолётов

Внутри нового самолёта Абрамовича ещё просторнее, чем в подавляющем большинстве коттеджей и квартир: "полезная площадь" составляет примерно 230 квадратных метров. Впрочем, владелец самолёта и члены экипажа могут никогда не встретиться: чтобы обеспечить максимальный комфорт, для передвижения экипажа построен отдельный коридор и специальная зона, в которой, кстати, также есть своя душевая комната и помещение, где можно выспаться, если в дальний рейс летит усиленный экипаж.

Самолёт Абрамовича

Роман Абрамович. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Boeing 787-8 Dreamliner, купленный Абрамовичем за 350 миллионов долларов, — самый дорогой частный самолёт, когда-либо находившийся на территории России. Даже президентский Ил-96-300ПУ стоит меньше. Но по оснащению новый авиалайнер миллиардера не уступает военным. По некоторым данным, ещё на "бандите" была установлена система противодействия инфракрасным головкам самонаведения зенитных ракет, поэтому нет практически никаких сомнений, что новый Dreamliner будет оснащаться похожей системой защиты. Но безопасность — это не единственная особенность новой машины.

Пусть 787-8 Dreamliner и стоит дороже при покупке, но сберегать деньги владельца — одна из его ключевых задач. В эксплуатации новый самолёт обойдётся владельцу значительно дешевле, чем предыдущий. В пересчёте на каждый час полёта Dreamliner будет сберегать почти 700 долларов.

Отличительной чертой нового самолёта Романа Абрамовича станет и эксклюзивность. На весь мир "Боинг" построил не более 250 таких самолётов, а в России из-за особенностей рынка их нет вообще. Номинально оператором воздушного судна является компания Global Jet Concept, а сама машина, которой в ближайшее время может быть присвоен новый бортовой номер, сейчас находится на острове Сен-Мартен в Карибском море. После прибытия в Россию новый самолёт миллиардера станет самым большим и самым роскошным из тех, что можно увидеть на стоянке аэропорта Внуково. Даже более состоятельные бизнесмены из списка Forbes предпочитают бизнес-джеты поменьше и выбирают Dassault Falcon или Bombardier линейки Global. Стоимость таких самолётов в шесть-семь раз меньше, чем "Дримлайнер" Романа Абрамовича.

Авторы Сергей Андреев