"Ливерпуль" вырвал победу над "Интером" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера".

В конце второго тайма счёт открыл бразильский нападающий Роберто Фирмино, который сумел поразить ворота соперника после выхода на замену. Спустя несколько минут преимущество удвоил Мохаммед Салах.