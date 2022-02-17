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16 февраля, 21:53

"Ливерпуль" вырвал победу над "Интером" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда Юргена Клоппа владела преимуществом и сумела превратить его в голы ближе к концу встречи.

Футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера".

В конце второго тайма счёт открыл бразильский нападающий Роберто Фирмино, который сумел поразить ворота соперника после выхода на замену. Спустя несколько минут преимущество удвоил Мохаммед Салах.

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Ответный матч команды проведут 8 марта на "Энфилде". Именно там решится судьба путёвки в четвертьфинал.

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Фото © Twitter / Liverpool FC

Шамиль Гаджиев

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