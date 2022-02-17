МИД Ирана: Участники переговоров в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке

Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана глава делегации Тегерана Али Багери Кани.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано всё", — написал он в "Твиттере".

По словам Кани, "партнёрам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырёх лет". Дипломат подчеркнул, что пришло время серьёзных решений.