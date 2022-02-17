МИД Ирана: Участники переговоров в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке
Замглавы иранского дипведомства Али Багери Кани заявил, что "партнёрам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырёх лет".
Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана глава делегации Тегерана Али Багери Кани.
"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано всё", — написал он в "Твиттере".
По словам Кани, "партнёрам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырёх лет". Дипломат подчеркнул, что пришло время серьёзных решений.
Ранее Лайф писал о том, что в Вене продолжаются переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Во время седьмого стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Госдепе заявляли, что США восстановят исключения из санкций против ядерной программы Ирана. В Белом доме рассматривают данный шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.
Напомним, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. В марте 2021 года новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении республики.
Здание МИД Ирана. Фото © en.mfa.ir