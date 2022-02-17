В Госдепе заявили, что США никогда не называли точных дат "вторжения" России на Украину
По словам представителя американского дипведомства Прайса, несостоявшееся "вторжение" не означает, что данные разведки Соединённых Штатов были неверными.
Здание Госдепа США © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не называл точных дат якобы готовящегося вторжения России на Украину.
"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума, указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", — сказал Прайс на брифинге.
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По его словам, несостоявшееся "вторжение" не означает, что данные американской разведки были неверными.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение. Также министр назвал элементарным отсутствием воспитания поучения ряда стран, как Москва должна себя вести.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".