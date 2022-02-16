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16 февраля, 20:54

Пентагон передал России опасения из-за "взаимодействия" самолётов над Средиземным морем

В американском Минобороны утверждают, что в течение минувших выходных три самолёта ВМС страны P-8A подверглись "перехватам" российской авиации.

<p>Российский истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Российский истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Zuma

США проинформировали Россию о недавнем "взаимодействии" военных самолётов над Средиземным морем. Об этом заявили в Пентагоне.

"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчётам и ошибкам с опасными последствиями", цитирует Минобороны Соединённых Штатов РИА "Новости".

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В военном ведомстве США утверждают, что в течение минувших выходных три самолёта ВМС страны P-8A подверглись перехватам российской авиации.

Ранее в Совбезе РФ отметили рост числа полётов бомбардировщиков США у границы России на 40%. Также почти в два раза увеличилась частота воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море.

Юлия Коновалова

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