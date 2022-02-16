Пентагон передал России опасения из-за "взаимодействия" самолётов над Средиземным морем

США проинформировали Россию о недавнем "взаимодействии" военных самолётов над Средиземным морем. Об этом заявили в Пентагоне.

"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчётам и ошибкам с опасными последствиями", — цитирует Минобороны Соединённых Штатов РИА "Новости".

В военном ведомстве США утверждают, что в течение минувших выходных три самолёта ВМС страны P-8A подверглись перехватам российской авиации.