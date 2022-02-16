Пентагон передал России опасения из-за "взаимодействия" самолётов над Средиземным морем
В американском Минобороны утверждают, что в течение минувших выходных три самолёта ВМС страны P-8A подверглись "перехватам" российской авиации.
Российский истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Zuma
США проинформировали Россию о недавнем "взаимодействии" военных самолётов над Средиземным морем. Об этом заявили в Пентагоне.
"Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчётам и ошибкам с опасными последствиями", — цитирует Минобороны Соединённых Штатов РИА "Новости".
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В военном ведомстве США утверждают, что в течение минувших выходных три самолёта ВМС страны P-8A подверглись перехватам российской авиации.
Ранее в Совбезе РФ отметили рост числа полётов бомбардировщиков США у границы России на 40%. Также почти в два раза увеличилась частота воздушной разведки в районе Калининградской области и Крыма и продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Чёрном море.