Дмитрий Гоблин Пучков: Зеленский откровенно боится за собственную шкуру
Публицист считает, что в случае конфликта Украина не сможет воевать. Пучков отметил отсутствие у Незалежной авиации, без которой, по его словам, в современной войне никак не обойтись.
Дмитрий Гоблин Пучков. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Украина не сможет воевать в случае возможного конфликта, а президент страны Владимир Зеленский боится за "собственную шкуру". Такое мнение высказал писатель, переводчик, публицист Дмитрий Гоблин Пучков.
"Зеленский боится. Это ж откровенная боязнь уже за собственную шкуру. Отвечать придётся. Если военный конфликт, они ж не смогут воевать. Уж если на то пошло, воевать они не смогут", — сказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".
Публицист отметил, что у Украины нет авиации, а без неё в современной войне никак не обойтись.
"А ракеты прилетят, даже если не прилетят самолёты? У нас там всяких этих "Калибров" припасено в Чёрном море столько, что, как говорится, вам и не снилось. Если они из Чёрного моря в Сирию летают и из Каспийского, то до вас-то долетят точно. И что делать? А чем их сбивать? А они ничем не сбиваются. Из того, что есть на Украине, они не сбиваются ничем. И чего делать будут? И чего будет делать Зеленский? Он бы самолёт уже прогревал на холостых оборотах, уже сейчас", — подчеркнул Пучков.
Ранее публицист рассказал о желании США навязать России войну. Пучкову досадно, что Совет Безопасности ООН слушает Соединённые Штаты, а не РФ. Однако он сомневается, что Вашингтону удастся реализовать свои планы.