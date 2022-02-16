Дмитрий Гоблин Пучков: Зеленский откровенно боится за собственную шкуру

"Зеленский боится. Это ж откровенная боязнь уже за собственную шкуру. Отвечать придётся. Если военный конфликт, они ж не смогут воевать. Уж если на то пошло, воевать они не смогут", — сказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда" .

"А ракеты прилетят, даже если не прилетят самолёты? У нас там всяких этих "Калибров" припасено в Чёрном море столько, что, как говорится, вам и не снилось. Если они из Чёрного моря в Сирию летают и из Каспийского, то до вас-то долетят точно. И что делать? А чем их сбивать? А они ничем не сбиваются. Из того, что есть на Украине, они не сбиваются ничем. И чего делать будут? И чего будет делать Зеленский? Он бы самолёт уже прогревал на холостых оборотах, уже сейчас", — подчеркнул Пучков.