Адвокат Добрынин сообщил, что политолога Соловья отпустили из СК после допроса

Следователи в качестве свидетеля допросили политолога и общественного деятеля Валерия Соловья по делу о возбуждении ненависти, после чего он покинул здание СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Добрынина.

"Допрос Соловья завершён, он покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбуждённому в 2021 г. по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела", — отметил юрист.

По словам адвоката, речь идёт об уголовном деле, открытом на основании, как полагает следствие, "возбуждения ненависти к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов".

При этом ранее сообщалось, что Соловей стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды. По данным СМИ, в его доме прошли обыски. Также уточнялось, что, по версии следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР", администрированием которого занимался харьковчанин Виктор Ермолаев.