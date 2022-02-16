Госдеп: Блинкен готов встретиться с Лавровым "в должное время"

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

"Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", — сказал он в ходе брифинга для СМИ.

Ранее Лавров и Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. Российский министр во время беседы подчеркнул недопустимость агрессивной риторики и призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных РФ вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.