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16 февраля, 20:22

Госдеп: Блинкен готов встретиться с Лавровым "в должное время"

Ранее американский госсекретарь и глава МИД РФ обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

"Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", — сказал он в ходе брифинга для СМИ.

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Ранее Лавров и Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. Российский министр во время беседы подчеркнул недопустимость агрессивной риторики и призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных РФ вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.

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Лайф также писал, что Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.

Иван Косицын

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