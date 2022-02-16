Госдеп: Блинкен готов встретиться с Лавровым "в должное время"
Ранее американский госсекретарь и глава МИД РФ обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "в должное время" встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.
"Госсекретарь готов встретиться с министром иностранных дел Лавровым в должное время", — сказал он в ходе брифинга для СМИ.
Ранее Лавров и Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях. Российский министр во время беседы подчеркнул недопустимость агрессивной риторики и призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных РФ вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.
Лайф также писал, что Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.