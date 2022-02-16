Псаки: США считают, что сообщения о массовых захоронениях в Донбассе могут быть ложными
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в регионе стихийных захоронений мирных жителей, которые начали появляться после событий 2014 года.
Джен Псаки. Фото © ТАСС/Zuma
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению США, данные об обнаружении в Донбассе массовых захоронений якобы могут являться "предлогом для эскалации ситуации вокруг Украины".
"Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения", — заявила Псаки на брифинге.
Напомним, ранее СК России возбудил дело о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе, которые начали появляться в регионе после событий 2014 года. Преступление квалифицируется по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором".
Сегодня в Донбассе снова складывается опасная ситуация: по данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.