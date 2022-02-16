Псаки: США считают, что сообщения о массовых захоронениях в Донбассе могут быть ложными

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению США, данные об обнаружении в Донбассе массовых захоронений якобы могут являться "предлогом для эскалации ситуации вокруг Украины".

"Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения", — заявила Псаки на брифинге.