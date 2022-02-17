В Госдепе не увидели оснований для заявлений о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласен с оценками Москвы об имеющем место геноциде в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о геноциде в Донбассе", — сказал Прайс на брифинге, добавив, что в США не видят оснований для таких заявлений.