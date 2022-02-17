В Госдепе не увидели оснований для заявлений о геноциде в Донбассе
По словам представителя внешнеполитического ведомства США Прайса, в Вашингтоне "обеспокоены" оценками Москвы ситуации в регионе.
Госдепартамент США не согласен с оценками Москвы об имеющем место геноциде в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о геноциде в Донбассе", — сказал Прайс на брифинге, добавив, что в США не видят оснований для таких заявлений.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал геноцидом события, происходящие в Донбассе. На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем лидер РФ отметил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона, поддерживают их и надеются, что обстановка там "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
Как сообщал Лайф, сегодня в Донбассе снова складывается опасная ситуация: по данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения уже собралось 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР фиксирует размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, Киев уже перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки. Этому способствует накачивание Украины оружием и боеприпасами со стороны западных стран.
© ТАСС / Валерий Шарифулин