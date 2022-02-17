Финляндия повысила уровень готовности своей армии из-за Украины

Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности из-за нынешней ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении финских военных.

"Уровень готовности вооружённых сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней готовности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны. Цель — обеспечить способность Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах", — указано в заявлении.

Стоит отметить, что шкала уровней готовности состоит из четырёх пунктов от A до D, где A — самый низкий, а D — наивысший, в настоящее время уровень готовности армии Финляндии равняется B. Данная классификация была введена в Финляндии в 2017 году, она сопоставима с аналогичной шкалой НАТО, известной как alert states.