Финляндия повысила уровень готовности своей армии из-за Украины
Глава Минобороны страны Антти Кайкконен заявил, что эскалация ситуации в Незалежной может иметь последствия как для самой республики, так и для всего Балтийского региона.
Военные Финляндии. Фото © Facebook / puolustus
Силы обороны Финляндии повысили уровень готовности из-за нынешней ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении финских военных.
"Уровень готовности вооружённых сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней готовности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, работающих на территории Сил обороны. Цель — обеспечить способность Сил обороны выполнять свою миссию при любых обстоятельствах", — указано в заявлении.
Стоит отметить, что шкала уровней готовности состоит из четырёх пунктов от A до D, где A — самый низкий, а D — наивысший, в настоящее время уровень готовности армии Финляндии равняется B. Данная классификация была введена в Финляндии в 2017 году, она сопоставима с аналогичной шкалой НАТО, известной как alert states.
Председатель Комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва уточнил, что причиной повышения уровня готовности армии является напряжённая ситуация на Украине. Как пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу Минобороны страны Антти Кайкконена, эскалация ситуации в Незалежной может иметь последствия для Балтийского моря и Финляндии.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".