Шольц и Байден в телефонном разговоре приветствовали готовность России к дипломатии

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор о ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщил представитель немецкого кабмина.

"Оба приветствовали заявления российского президента, что дипломатические усилия будут продолжены. Их нужно теперь интенсивно продолжать", — сказал представитель Правительства ФРГ.

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Также Байден и Шольц отметили, что важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, добиваться реализации Минских договорённостей и прогресса при поддержке ФРГ и Франции в "нормандском формате". При этом они заявили, что "ключ к этому" якобы лежит в Москве.