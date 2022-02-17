Шольц и Байден в телефонном разговоре приветствовали готовность России к дипломатии
Политики отметили, что сейчас важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности и добиваться реализации Минских договорённостей.
Олаф Шольц и Джо Байден. Фото ТАСС / AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор о ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщил представитель немецкого кабмина.
"Оба приветствовали заявления российского президента, что дипломатические усилия будут продолжены. Их нужно теперь интенсивно продолжать", — сказал представитель Правительства ФРГ.
Также Байден и Шольц отметили, что важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, добиваться реализации Минских договорённостей и прогресса при поддержке ФРГ и Франции в "нормандском формате". При этом они заявили, что "ключ к этому" якобы лежит в Москве.
Напомним, 15 февраля Олаф Шольц посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности, а также заявил, что РФ не позволит затянуть переговоры по этой теме.