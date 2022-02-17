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16 февраля, 22:22

Шольц и Байден в телефонном разговоре приветствовали готовность России к дипломатии

Политики отметили, что сейчас важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности и добиваться реализации Минских договорённостей.

<p>Олаф Шольц и Джо Байден. Фото ТАСС / AP Photo / Alex Brandon</p>

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор о ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщил представитель немецкого кабмина.

"Оба приветствовали заявления российского президента, что дипломатические усилия будут продолжены. Их нужно теперь интенсивно продолжать", — сказал представитель Правительства ФРГ.

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"Не упустили ни одной темы": Шольц подвёл итоги "долгих" переговоров с Путиным в Кремле

Также Байден и Шольц отметили, что важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, добиваться реализации Минских договорённостей и прогресса при поддержке ФРГ и Франции в "нормандском формате". При этом они заявили, что "ключ к этому" якобы лежит в Москве.

Напомним, 15 февраля Олаф Шольц посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности, а также заявил, что РФ не позволит затянуть переговоры по этой теме.

Итоги встречи: Чем закончились переговоры Путина и Шольца

Итоги встречи: Чем закончились переговоры Путина и Шольца

Никита Никонов

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