Итоги встречи: Чем закончились переговоры Путина и Шольца Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о целях визита немецкого канцлера Олафа Шольца к Владимиру Путину. 15 февраля, 17:20 Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Амбиции. Именно их наличие позволяет политику расти — над собой, над обстоятельствами, над оппонентами. Именно они позволяют ему самореализоваться и вписать своё имя в историю — иногда кровавыми, но иногда и весьма достойными поступками. И у канцлера Германии Олафа Шольца эти амбиции есть: получив пост канцлера, он хочет как минимум занять опустевший после ухода его предшественницы Ангелы Меркель трон лидера Евросоюза. А как максимум — вывести ЕС из кризиса, создать новую систему региональной безопасности, вернуть Европе суверенитет и обеспечить устойчивое развитие европейского интеграционного проекта.

В одном известном фильме есть фраза "Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями". А возможности Шольца реализовать его желания, по мнению ряда экспертов, не так и велики. Против амбиций канцлера играет коалиционный характер его правительства (где "Зелёных" и "Свободных демократов" вполне устраивает внешнее управление США), общая слабость Европы, а также общее недоверие к тому, что в Европе кто-то может сказать что-то против США. И Шольц намерен изменить ситуацию — при помощи Владимира Путина и украинского кризиса.

Дело в том, что позиции США и Германии в украинском кризисе серьёзно различаются. Да, немецкие СМИ (в частности, известный фейкомёт Spiegel, чей вброс про племянницу русского олигарха похоронил карьеру вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе) поют в унисон с американскими о чуть ли не неминуемой российской агрессии. Канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с Байденом и в ряде других мест говорил о том, что в случае вторжения на Украину Россия будет жёстко наказана санкциями. Однако, в отличие от американского руководства, герр Шольц не проявлял заинтересованности в раскручивании эскалации. Он не ставил "Северный поток – 2" в зависимость от развития ситуации на Украине. Ну и, наконец, он активно пытается заработать субъектность и репутацию за счёт попытки достичь российско-европейского компромисса.

Причём как в переговорах о гарантиях безопасности, где Шольц пытается показать Москве, что она зря посчитала Европу недоговороспособной, и решает эти проблемы напрямую с по-настоящему недоговороспособными Соединёнными Штатами, так и в переговорах по украинскому кризису. К тому же у Шольца есть ещё и личная причина. Последние месяцы Украина постоянно оскорбляет Германию, в том числе и через своего посла в ФРГ Андрея Мельника. Недовольный тем, что Берлин мало подаёт, господин Мельник в несвойственной дипломатам манере требует у немцев оружие, деньги и политическую поддержку. Заявляет о том, что Германия якобы чем-то обязана Украине, что Германия должна продемонстрировать мужество... В обычных обстоятельствах господин Мельник после первого же такого заявления был бы объявлен в Берлине персоной нон грата, однако немцы вынуждены терпеть, чтобы не дискредитировать общезападный "украинский проект". Поэтому Шольцу очень нужно поставить украинцев на место. Научить их быть цивилизованными попрошайками.

Именно поэтому он и приехал на встречу к Владимиру Путину — доказывать свои лидерские амбиции и переговорные возможности. При этом, в отличие от Макрона, который сначала полетел в Москву, а потом в Киев, Шольц избрал оптимальный маршрут. Сначала он отправился в Вашингтон — понять, какое пространство для манёвра ему оставляют американцы, на какие компромиссы они согласны. Потом он прибыл в Киев — чтобы выяснить свои возможности, подкреплённые компромиссами с американцами, по продавливанию украинского руководства на уступки. Например, в вопросах деэскалации в Донбассе, а также выполнения Минских соглашений, по словам Шольца, Зеленский пообещал ему, что Украина будет принимать законы об особом статусе ДНР/ЛНР и о выборах. И уже затем он прибыл к Владимиру Путину — не с теоретическими выкладками, как Эмманюэль Макрон, а с конкретным багажом знаний и фактуры. Конечно, о точном содержании диалога российского президента и немецкого канцлера никто не расскажет, но, по всей видимости, их общение было куда более конкретным, чем на встрече Путина с Макроном.

Собственно, в доступной для прессы части встречи российский президент всячески высказывал своё тёплое отношение к немецкому коллеге. Он специально отказался от использования синхронного перевода с немецкого. Путин знает немецкий, однако по протоколу всё равно должен был быть переводчик. Президент также напомнил, что Германия — "самый большой, крупный торгово-экономический партнёр" России. Российский лидер пообещал, что "значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины", — и сдержал слово. Саммит проходил не совсем уютно, с соблюдением всех мер антиковидной предосторожности, то есть за длинным столом. "Но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на её содержательность, ни на продолжительность", — пояснил Дмитрий Песков. И не повлияло.

Заявления Владимира Путина по итогам встречи с Олафом Шольцем коснулись "Северного потока – 2": президент отметил, что это коммерческий проект, в нём нет политической окраски. Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в нефти и газе и намерена продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность. Также российский президент напомнил, что на Украине массово нарушаются права человека и законодательно закреплена дискриминация русскоязычного населения. Минские соглашения не соблюдаются. Россия не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности, что сказывается на обострении ситуации.

— Нам говорят, что Украина не вступит в НАТО, но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить это сейчас — в результате мирных переговоров, — сказал Путин. Он также напомнил, что инфраструктура НАТО уже стоит вплотную у границ России. Позднее он добавил, что переговорный процесс может быть необоснованно затянут нашими партнёрами, в ходе него могут быть ухудшены наши позиции самым серьёзным образом. И мы не допустим этого.

Тем не менее Путин сообщил, что обсудил с Шольцем инициативы России по гарантиям безопасности. По его словам, первые личные переговоры с немецким канцлером прошли в деловой атмосфере. Шольц согласился, что Минские соглашения должны соблюдать все стороны и к ним нужно вернуться. Канцлер ушёл от комментариев по "Северному потоку – 2", объяснив это нежеланием обсуждать вопрос государственной политики и заявив, что продолжение транзита через Украину должно продолжаться, они "об этом позаботятся". Он призвал мировых лидеров сохранить мир, а не пытаться сделать друг друга виноватыми.

Немецкий канцлер, выступая на пресс-конференции с российским президентом, подчеркнул, что "нормандский формат" является самым важным в мирном урегулировании в Донбассе. Вчера Зеленский заверил Олафа Шольца, что с украинской стороны сформирована делегация и трёхсторонняя контактная группа соберётся для закрепления особого статуса Донбасса. Германия будет способствовать этому как в рамках НАТО, так и с государственной позиции. Он также заявил, что нельзя допустить войны, отметив, что его поколение не хотело бы этого. Путин, отвечая на вопрос немецкой журналистки, напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе — в Югославии, и подчеркнул, что Россия не получила конструктивного ответа по вопросам гарантий безопасности.

Будет ли способствовать визит Олафа Шольца деэскалации на Украине? Нет, визит преследует другие цели Да, есть такая вероятность

Авторы