"ВКонтакте" запустила ленту трендов "Актуальное" на основе нейросети

Социальная сеть "ВКонтакте" презентовала новую ленту трендов "Актуальное", в основе которой лежит нейросеть, способная определять интересный пользователям контент. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"ВКонтакте" создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В её основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам", — сказано в сообщении.

Также в пресс-релизе отмечается, что благодаря новой ленте читатели смогут легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а сообщества, авторы и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

Как уточняется, пользователи уже могут протестировать ленту на основе нейросети. "Актуальное" доступно в новой версии мобильного приложения соцсети. Кроме того, во "ВКонтакте" добавили, что планируют развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью.

В компании пояснили, что на первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей, но в дальнейшем глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться. CEO "ВКонтакте" Марина Краснова в ходе онлайн-встречи с журналистами также отметила, что пока компания не будет запускать рекламу в новой ленте.

"Мы верим, что лента трендов "Актуальное" станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас. "Актуальное" поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире", — приводит слова Красновой пресс-служба компании.

В компании уточнили, что премодерация у ленты не предусмотрена. Спам-аналитики будут фильтровать публикации вручную в случае жалоб от пользователей.