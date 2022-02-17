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16 февраля, 22:06

"ВКонтакте" запустила ленту трендов "Актуальное" на основе нейросети

В компании отметили, что алгоритм находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам.

<p>Новая лента "ВКонтакте". Фото ©<a href="https://vk.com/press/feed-trends" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK </a></p>

Новая лента "ВКонтакте". Фото © VK

Социальная сеть "ВКонтакте" презентовала новую ленту трендов "Актуальное", в основе которой лежит нейросеть, способная определять интересный пользователям контент. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"ВКонтакте" создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня "Актуальное". В её основе лежит алгоритм: он находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам", — сказано в сообщении.

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Также в пресс-релизе отмечается, что благодаря новой ленте читатели смогут легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а сообщества, авторы и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

Как уточняется, пользователи уже могут протестировать ленту на основе нейросети. "Актуальное" доступно в новой версии мобильного приложения соцсети. Кроме того, во "ВКонтакте" добавили, что планируют развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью.

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В компании пояснили, что на первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей, но в дальнейшем глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться. CEO "ВКонтакте" Марина Краснова в ходе онлайн-встречи с журналистами также отметила, что пока компания не будет запускать рекламу в новой ленте.

"Мы верим, что лента трендов "Актуальное" станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас. "Актуальное" поможет быстро узнавать о самых обсуждаемых темах и событиях в стране и мире", — приводит слова Красновой пресс-служба компании.

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В компании уточнили, что премодерация у ленты не предусмотрена. Спам-аналитики будут фильтровать публикации вручную в случае жалоб от пользователей.

Ранее сообщалось, что к старту зимних Олимпийских игр в Пекине "ВКонтакте" подготовила несколько олимпийских проектов. Поддерживать сборную России можно с помощью хештега #wewillROCyou.

Иван Косицын

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