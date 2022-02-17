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16 февраля, 22:46

Медведчук: Власти Украины с помощью "вторжения" РФ хотят отвлечь народ от реальных проблем

По словам политика, руководство Незалежной продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна тем временем погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах.

<p>Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Киев с помощью истории о якобы готовящемся вторжении России хочет отвлечь население от существующих в стране проблем.

"Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед", — написал политик в своём телеграм-канале.

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По словам Медведчука, "в конечном итоге власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах". С такими управленцами и войны не нужно, подчеркнул он.

В качестве примера политик привёл ежегодный рейтинг экономических свобод Economic Freedom Index — 2022, в котором Украина опустилась на три позиции и заняла 130-е место из 177, оказавшись в блоке "преимущественно несвободных" государств.

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"Хочу отметить, что экономические свободы оказались лучше в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 европейских стран Украина заняла второе место с конца списка", — заметил Медведчук.

Авторы исследования, по словам депутата Рады, также отметили, что в нынешнем году на Украине ухудшились показатели финансовой свободы, верховенства права и свободы инвестиций. Кроме того, отмечается, что "склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества". Медведчук, который находится под домашним арестом по делу о госизмене, отметил, что это не вызывает ни капли сомнения. Политик считает обвинения против себя надуманными и сфальсифицированными.

Лавров: Истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение

Лавров: Истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что истерия Запада о "вторжении" России на Украину вызывает глубокое недоумение. Также министр назвал элементарным отсутствием воспитания поучения ряда стран, как Москва должна себя вести.

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".

Иван Косицын

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