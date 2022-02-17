Медведчук: Власти Украины с помощью "вторжения" РФ хотят отвлечь народ от реальных проблем

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Киев с помощью истории о якобы готовящемся вторжении России хочет отвлечь население от существующих в стране проблем.

"Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед", — написал политик в своём телеграм-канале.

По словам Медведчука, "в конечном итоге власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах". С такими управленцами и войны не нужно, подчеркнул он.

В качестве примера политик привёл ежегодный рейтинг экономических свобод Economic Freedom Index — 2022, в котором Украина опустилась на три позиции и заняла 130-е место из 177, оказавшись в блоке "преимущественно несвободных" государств.

"Хочу отметить, что экономические свободы оказались лучше в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 европейских стран Украина заняла второе место с конца списка", — заметил Медведчук.

Авторы исследования, по словам депутата Рады, также отметили, что в нынешнем году на Украине ухудшились показатели финансовой свободы, верховенства права и свободы инвестиций. Кроме того, отмечается, что "склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества". Медведчук, который находится под домашним арестом по делу о госизмене, отметил, что это не вызывает ни капли сомнения. Политик считает обвинения против себя надуманными и сфальсифицированными.