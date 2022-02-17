Премьер Украины Шмыгаль заявил об "успешном блокировании" "Северного потока — 2"
При этом глава правительства Незалежной, назвал трубопровод "российским гибридным газовым оружием", которое якобы несёт угрозы для всей Европы.
Участкок газопровода "Северный поток - 2". Фото © ТАСС / AP
Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением во время телемарафона, посвящённого объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Мы (Украина – Прим. Лайфа) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать", - заявил политик.
Шмыгаль также добавил, что российский газопровод якобы несёт угрозы не только Украине, но и всей Европе.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. 26 января Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. По словам главы регулятора ФРГ Йохена Хомана, окончание сертификации можно ожидать не ранее чем в июле этого года.