Премьер Украины Шмыгаль заявил об "успешном блокировании" "Северного потока — 2"

Украина на сегодняшний день успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток — 2". С таким заявлением во время телемарафона, посвящённого объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы (Украина – Прим. Лайфа) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2" и будем продолжать это делать", - заявил политик.