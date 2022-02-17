Глава военной разведки Британии обвинил РФ в наращивании войск на границе с Украиной
Генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия якобы направляет в сторону Незалежной бронемашины и вертолёты. При этом он не подкрепил свои слова никакими доказательствами.
Глава военной разведки Великобритании — генерал Джим Хокенхалл — заявил, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной вопреки опровержениям. При этом он не представил никаких доказательств.
"Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входят позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", — говорится в заявлении Хокенхалла, распространённом британскими СМИ.
По словам генерала, у России есть на границе с Украиной "достаточно военной силы".
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, накануне выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
Боевые собаки-парашютисты захватывают Киев: Эпичные фейки западных СМИ о "вторжении" России на Украину
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
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