Глава военной разведки Британии обвинил РФ в наращивании войск на границе с Украиной

Глава военной разведки Великобритании — генерал Джим Хокенхалл — заявил, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной вопреки опровержениям. При этом он не представил никаких доказательств.

"Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины. Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входят позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", — говорится в заявлении Хокенхалла, распространённом британскими СМИ.