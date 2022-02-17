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17 февраля, 00:06

РБК: Минтруд разрабатывает новый закон о рынке труда

В частности, министерство предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами.

<p>Табличка у входа в здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Табличка у входа в здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Минтруд намерен подготовить новую редакцию закона "О занятости населения", который регулирует рынок труда в России. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что министерство представило концепцию нового законопроекта на заседании рабочей группы при Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В документе обозначается круг проблемных вопросов. Среди них — неконвенциональная (теневая) занятость. Минтруд предлагает дать определение этому понятию, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

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Также ведомство отнесло в число проблемных вопросов безработицу и пособия для безработных. Министерство предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Он будет составляться при постановке на учёт в качестве безработного, а мероприятия станут обязательными. Если же гражданин откажется выполнять предписания, то может потерять пособие.

Кроме того, ведомство предложило определить правовой статус самозанятых граждан, работающих на цифровые платформы, и установить правила использования заёмного труда.

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Никита Никонов

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