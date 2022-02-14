Штрафы за подработку: Кому грозит наказание за фриланс и как избежать неприятностей На рынке труда появился новый тренд. Сотрудники всё чаще стали искать подработку. С какими проблемами сталкиваются фрилансеры, за что можно получить штраф и как избежать неприятностей? 13 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Подработка — новый тренд на рынке труда. Её популярность выросла во время пандемии коронавируса. Некоторые потеряли работу и часть дохода, начали искать варианты восстановления своего финансового положения. Сейчас подработка уже воспринимается как норма, в том числе и среди массовых профессий. И закон позволяет официально регистрировать подобную занятость. Об этом рассказал управляющий директор сервиса "Авито работа" Артём Кумпель.

— Спрос на фриланс заметно растёт. Так, по подсчётам FL.ru, за 2020 год рынок фриланса в России вырос до 41 миллиарда в год, в 2021-м — до 49,2 миллиарда, в 2022-м рост может составить ещё 20%. Главная причина — набирающий популярность тренд на аренду кадров как возможность поддержать производительность без существенного расширения фонда оплаты труда. При этом и налоговой режим самозанятости открывает как для бизнеса, так и для фрилансеров отличные возможности для легализации своей работы по льготной налоговой ставке. Кстати, без обязательных отчислений в ПФР и ФСС, в отличие от стандартного ГПХ или договора с ИП, что также обеспечивает больший приток кадров на рынок фриланса и активный спрос со стороны бизнеса, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Он добавил, что совмещать самозанятость можно и с работой в найме. Закон это не запрещает. Однако необходимо убедиться, что такая подработка не противоречит условиям трудового договора: нет конфликта интересов и на выполнение основных должностных обязанностей хватает времени. Так, например, запрещать подработку работодатель не может, но он может требовать, чтобы в рабочее время сотрудник посвящал себя только основной работе.

Фото © Shutterstock

— Самый простой вариант, как не запутаться в задачах основной работы и подработки, — просто разбивать их по дням, то есть в будни решать вопросы на основном месте занятости, а в выходные заниматься фрилансом. Если есть возможность и время заниматься несколькими проектами сразу, то придётся вырабатывать навык оперативного переключения с одного проекта на другой. Главное — грамотно распределить время, — рекомендует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Артём Кумпель рассказал, что работодатели с приближением февральско-мартовских праздников открывают сезонные вакансии. По некоторым из них предлагается оклад, по другим — сдельная оплата труда. Традиционно возрастает спрос на работников на производство (фасовка и упаковка подарков, конфет), курьеров на развоз документации и подарков, аниматоров, декораторов и флористов. Примерно 70% россиян не хватает их зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации.

Чтобы избежать возможных проблем, он рекомендует оформить отношения с работодателем официально. Существует два варианта: трудовой договор и гражданско-правовой договор (ГПД). Обычно с фрилансером заключают именно ГПД. Эта форма подразумевает выполнение работ в соответствии с условиями договора. Впрочем, права на отпуск и больничный (как и все остальные социальные гарантии по трудовому законодательству) не даёт. Деньги сотрудник будет получать в соответствии с условиями договора, а не в дни зарплаты.

Без договора лучше не работать. Тогда не будет никаких гарантий оплаты. К тому же в перспективе можно получить ещё и штраф от ФНС за неуплату налога на доход.

При заключении подобных договоров важно обращать внимание на права и обязанности обеих сторон (заказчика и исполнителя), их ответственность и условия расторжения договора. Также стоит внимательно прочитать дополнительные отделы, написанные мелким шрифтом в конце документа. Обычно их оставляют без внимания, хотя зачастую там прописываются условия конфиденциальности, права на интеллектуальную собственность и многое другое, о чём сотруднику нужно знать. За нарушение условий договора могут быть предусмотрены санкции, в том числе и денежные.

— Чем меньше конкретики в договоре, тем тщательнее с ним надо ознакомиться. Если вам что-то неясно, не надо стесняться задавать работодателю конкретные вопросы, спрашивать про размер заработной платы и сроки её выдачи. Система штрафов в Трудовом кодексе РФ не предусмотрена, однако базовые правила работают повсеместно. Во-первых, к подработке надо относиться как к основной работе — выполнять всё качественно и в срок. Во-вторых, в случае нарушения дедлайна или отказа от работы необходимо незамедлительно предупредить заказчика, чтобы не оказаться в неловком положении, — добавил Артём Кумпель.

Он пояснил, что крупный ущерб (более 100 000 рублей), нанесённый по вине фрилансера, обычно является страховым случаем, а мелкий может быть взыскан с исполнителя в индивидуальном порядке.

Нередки ситуации, когда у сотрудника из-за подработки начинаются проблемы на основной работе. Бывает, что начальство не одобряет труд на стороне. В некоторых случаях люди даже теряли работу после того, как выяснялось, что они трудятся ещё и в другой компании. Чтобы не столкнуться с неприятностями, нужно соблюдать несколько простых правил и заранее узнать свои права и обязанности перед работодателем.

— Сотрудник имеет право трудиться по совместительству в свободное от основной работы время. Так, согласно ст. 3 ТК РФ, каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не связанных с его деловыми качествами. Однако для руководителя компании действует исключение: он может устроиться по совместительству куда-то ещё только после получения разрешения уполномоченного органа юрлица либо собственников организации, в которой его рабочее место основное (ст. 276 ТК), — рассказала юрист портала hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Также отдельные нормативно-правовые акты устанавливают ограничения на работу по совместительству, например для судей, прокуроров, адвокатов, военнослужащих.

— Трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Ограничивать свободу труда нельзя. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Кроме того, статья 282 ТК РФ прямо предусматривает возможность подработки у других работодателей, даже у конкурентов. Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению, — рассказала Татьяна Нечаева.

Впрочем, юрист пояснила, что на практике запрет на подработку безусловно встречается. Работодатель тем самым пытается снизить риск разглашения коммерческой тайны.

Если предполагаются постоянные подработки, то можно оформить совместительство в рамках трудовых отношений. Для работника это плюс, так как все основные гарантии трудового законодательства сохраняются (отпуска, основания для увольнения и т.д.).

Оформить временную подработку в проектном режиме можно и с помощью договора гражданско-правового характера. Для решения краткосрочных задач для работодателя наиболее выгодно заключение договора с самозанятым и ИП, так как ему не придётся удерживать НДФЛ и уплачивать в бюджет страховые взносы.

Как отметила Татьяна Нечаева, с точки зрения работника, оформление и поддержка ИП — это довольно трудозатратный процесс и граждане всё чаще выбирают режим самозанятости.

У вас есть подработка? Да, потому что не хватает денег Да, но это скорее хобби Нет, хватает зарплаты на работе Нет, не получается найти подработку

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