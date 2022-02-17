В США заявили, что РФ увеличила численность войск на границе с Украиной на 7 тысяч человек
При этом представитель американской администрации высокого ранга не подкрепил своё утверждение доказательствами и лишь обвинил Россию во "лжи".
Власти США считают, что Россия якобы увеличила своё военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США. — Прим. Лайфа), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <…> За последние несколько дней РФ увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Также американский чиновник обвинил Москву в "нежелании" решать ситуацию вокруг Незалежной дипломатическим путём.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, накануне выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".
© ТАСС / БелТА / Рамиль Насибулин