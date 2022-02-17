В США заявили, что РФ увеличила численность войск на границе с Украиной на 7 тысяч человек

Власти США считают, что Россия якобы увеличила своё военное присутствие на границе с Украиной на семь тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США. — Прим. Лайфа), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <…> За последние несколько дней РФ увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.