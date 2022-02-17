НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 00:19

Гинцбург: Испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц стартуют через три недели

Директор центра Гамалеи выразил надежду, что определённый результат появится к осени. Накануне Минздрав одобрил проведение клинических исследований.

Клинические исследования вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц планируется начать через три недели. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определённый результат", — приводит слова учёного ТАСС.

Гинцбург заявил, что новая вакцина от ковида не содержит живого вируса

Гинцбург заявил, что новая вакцина от ковида не содержит живого вируса

Напомним, 16 февраля Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц. В исследовании I/II фазы примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

А ранее Гинцбург анонсировал скорое начало исследований "коктейля из антител" против ковида. По словам директора центра Гамалеи, Минздрав РФ выдаст разрешение в ближайшее время. В ноябре отмечалось, что лекарство находится в высокой степени готовности.

Обложка:

© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1