Гинцбург: Испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц стартуют через три недели

Клинические исследования вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц планируется начать через три недели. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определённый результат", — приводит слова учёного ТАСС.

Напомним, 16 февраля Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц. В исследовании I/II фазы примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.