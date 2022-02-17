Гинцбург: Испытания вакцины на основе вирусоподобных частиц стартуют через три недели
Директор центра Гамалеи выразил надежду, что определённый результат появится к осени. Накануне Минздрав одобрил проведение клинических исследований.
Клинические исследования вакцины против ковида на основе вирусоподобных частиц планируется начать через три недели. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав понимает актуальность исследований, средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, что к осени мы будем уже иметь определённый результат", — приводит слова учёного ТАСС.
Напомним, 16 февраля Минздрав одобрил испытания вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц. В исследовании I/II фазы примут участие добровольцы в возрасте 18–55 лет для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата.
А ранее Гинцбург анонсировал скорое начало исследований "коктейля из антител" против ковида. По словам директора центра Гамалеи, Минздрав РФ выдаст разрешение в ближайшее время. В ноябре отмечалось, что лекарство находится в высокой степени готовности.
© Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков