Удушье, цистит и онемевшие пальцы: Самые неприятные последствия "лёгкого омикрона" Лайф собрал воедино тревожные сообщения от практикующих врачей о разнообразных проявлениях, казалось бы, более безобидного вируса. 16 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

По общему мнению мировой медицины, штамм "омикрон" в организме заражённого в основном обитает в пространстве верхних дыхательных путей. Это подтвердили, например, в новосибирском центре "Вектор". По словам его специалистов, африканский штамм гораздо меньше поражает лёгкие, чем "дельта".

И тем не менее со всех сторон продолжают поступать всевозможные предупреждения от врачей о том, что радоваться рано, этот штамм на самом деле не такой уж поверхностный.

Потеря зрения и онемение пальцев

Кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что "омикрон" сильнее других штаммов повышает внутрисосудистое свёртывание крови и вызывает тромбоз, особенно в мелких капиллярах. По словам медика, у нескольких его коллег на фоне CoViD-19 случился тромбоз сетчатки глаза, из-за этого серьёзно ухудшилось зрение. Кстати, Лайфу недавно удалось поговорить на эту тему с офтальмологом, которая рассказала о случаях внезапной (и иногда полной) потери зрения у переболевших коронавирусом.

Фото © Shutterstock

Меж тем Юрий Серебрянский поделился и другими тревожными наблюдениями: "омикрон" может приводить к бессоннице, мигрени, слабости, депрессии, нарушению сердечного ритма, колебанию давления и даже к онемению пальцев рук и общему снижению двигательной активности.

Нескончаемый кашель и ложный круп

Американские учёные оценили состояние почти 16 тысяч заболевших ковидом детей и у 234 выявили ложный круп, или ларинготрахеобронхит. Он проявляется как отёк гортани, воспаление иногда перекрывает её полностью, пациент не может дышать. Если не принять экстренные меры, это может закончиться трагически. Медики не уточняют, какой именно штамм ковида был у этих 234 детей, но подчёркивают, что с появлением "омикрона" случаи подобного удушья у детей заметно участились. Как объясняют врачи, дети сильнее подвержены такому ложному крупу, потому что у них и сама гортань, и слизистые оболочки дыхательных путей нежнее и чувствительнее. Они предупредили, что начинается ларинготрахеобронхит с вечернего и ночного сухого кашля, который довольно трудно остановить.

Кстати, изнурительный кашель недавно тоже включили в список особых примет штамма "омикрон". Специалисты отмечают, что порой он продолжается несколько недель подряд. По подсчётам Управления здравоохранения Вашингтона, 61% больных "омикроном" жалуются на кашель, а для "дельты" этот показатель составляет около 37%.

"Омикронный" цистит

Фото © Shutterstock

Профилактолог Сергей Токарев рассказал, что всё больше пациентов с "омикроном" стали жаловаться на воспаление мочевого пузыря. Он предположил, что это связано с близким расположением мочевыводящих путей и кишечника, в котором тоже часто размножается коронавирус. Меж тем уролог Владимир Степанов выразил мнение, что цистит на фоне ковида бывает у тех, у кого эта проблема на самом деле была изначально, просто до коронавируса инфекция не вызывала заметного беспокойства, а из-за CoViD-19 стала агрессивнее.

Проблемы с обонянием

Инфекционист Евгений Тимаков поделился собственными наблюдениями и сообщил, что в его практике случаи потери обоняния на фоне "омикрона" стали встречаться чаще. То же самое сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Оба специалиста уточняют, что запахи перестают чувствовать заболевшие второй разновидностью африканского штамма, так называемым стелс-омикроном.

Насколько тяжело вы болели ковидом в последний раз? Лежал(а) в больнице (на тот момент был(а) не привит(а) Лежал(а) в больнице (на тот момент был(а) привит(а) Как обычным гриппом, ОРВИ или бессимптомно (тогда был(-а) непривит(-а) Как обычным гриппом, ОРВИ или бессимптомно (тогда был(а) привит(а)

Авторы Адель Романенкова